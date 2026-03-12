¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Irán Claudio Polich La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 12 de marzo

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 07:12

Acuerdo salarial en el Municipio: aumento al básico y mejoras en pluses y asignaciones

Plus de Refuerzo: cronograma de pago para estatales correntinos

Corrientes exportó 336 millones de dólares y registró un crecimiento de más del 30%

Los senadores cobrarán más de $11 millones luego de un nuevo acuerdo salarial

Valdés participó de reuniones con empresarios e inversores en Nueva York

Corrientes: liberaron al conductor involucrado en el choque donde murió un joven

Abren convocatoria para ArteCo 2026 en Corrientes: quiénes pueden participar y hasta cuándo

Pidieron un quinto juez para el juicio por Loan

Defensa del consumidor en Corrientes: habrá un conversatorio sobre derechos y políticas públicas

Corrientes se suma al Programa Federal de Primera Infancia para mejorar la atención infantil
 

Últimas noticias

