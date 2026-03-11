Un diputado libertario sufrió un violento ataque en Tucumán

Federico Pelli, diputado libertario por Tucumán, fue agredido este viernes en la localidad de Lamadrid mientras participaba de una actividad de asistencia a las víctimas de las inundaciones en el distrito. La violenta escena quedó registrada en un video donde se puede ver cómo el legislador es atacado por otro hombre que le da un cabezazo.

“El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que participaba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia”, precisaron desde el bloque libertario que comanda Gabriel Bornonoroni.

La legisladora que lo acompañaba dijo en diálogo con LN+ que Pelli tiene una fractura de tabique y que fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán.

Desde la bancada violeta difundieron un comunicado en el que condenaron la embestida contra Pelli. Fuentes del oficialismo, identificaron al agresor con un puntero político que respondería al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, concluyeron desde el espacio oficialista.

Rápidamente, el propio Milei condenó lo ocurrido y reposteó un mensaje de una usuaria de X que compartió el video que registra la secuencia del ataque.

Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien exhibe una buena sintonía con la Casa Rosada, también utilizó sus redes sociales para repudiar el episodio.

Según informó el mandatario provincial, el agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia para que avance con la investigación que determine las causas y las responsabilidades “que correspondan”.

“Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”, aclaró Jaldo.

“La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, sostuvo el gobernador.

El testimonio de la diputada Molinuevo: “Pensé que lo había matado”

Junto con Pelli estaba la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo, quien dio detalles de lo ocurrido en diálogo con LN+. “Vinimos con un camión con donaciones y cuando nos estábamos acercando para entregar la mercadería, este señor no nos dejaba pasar. Federico le dijo: ‘¿Vos quién sos?’. Y el señor le dijo que era el que no lo iba a dejar pasar", narró la legisladora.

En ese sentido, mencionó que el ministro del Interior Monteros “estaba 20 metros más adelante en una carpa.” “Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado, el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán”, detalló Molinuevo.

Según relató la diputada, el agresor se le “rio en la cara” y minimizó lo sucedido. “La policía estaba custodiándolo y acompañándolo a que se vaya”, denunció. “Maneja toda la mafia tucumana. Me trató con falta de respeto. Dijo que no vaya a hacer circo con él. Le dejé en claro lo que había pasado”, agregó.

“Estamos en la comisaría para hacer una denuncia y también en el juzgado federal”, mencionó.