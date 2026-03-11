Acuerdo salarial en el Municipio: aumento al básico y mejoras en pluses y asignaciones

En este contexto, se definió un nuevo aumento del 6% en el básico, como también subas en los tres pluses mensuales: el ordinario, extraordinario y el especial. Además, habrá incrementos en los montos de las asignaciones familiares. A todo esto se suma la continuidad de mejoras laborales, concursos y capacitaciones constantes.

Luego de la ronda de negociaciones del año, que se abrió con un primer encuentro con la participación del propio intendente Claudio Polich, finalmente se logró consensuar un acuerdo salarial teniendo en cuenta un contexto económico y financiero complejo en la provincia y el país. En particular, en lo financiero, con una baja en la recaudación y el impacto en la reducción de los niveles de la coparticipación federal, que se derrama con números negativos hacia las provincias y los municipios.

Para el caso de la Municipalidad, la caída se registra desde mayo de 2025 hasta la actualidad.

Por ello, en la ocasión se destacó el esfuerzo financiero realizado por el Municipio para definir las mejoras a partir de los números actuales, pero -sobre todo- con previsibilidad, sustentabilidad y responsabilidad ante un complejo escenario.

Así, las medidas propuestas fueron ideadas como una política de mejoras continuas y para ofrecer estabilidad y proyección a futuro, con el compromiso de mejoras y desarrollo para cada trabajador municipal.

DETALLES

Además del aumento del 6% en el básico a partir del mes de marzo, el Plus Ordinario subirá a $111.200; el Plus Extraordinario ascenderá al monto de $35.040; y el Plus Especial se elevará a $45.120. Todos serán de carácter mensual, remunerativo y bonificable para los agentes de planta permanente, no permanente y contratados.

También se definió un incremento para los beneficiarios del Programa “Neike Chamigo”, tanto en el salario como en los tres pluses.

ASIGNACIONES

En la paritaria se definió fijar subas en las asignaciones familiares. En detalle, el incremento es el siguiente:

La Asignación por Hijo se elevará a $67.000; la Ayuda Escolar pasará a ser de $180.000; la Asignación Prenatal será de $67.000; la Asignación por Matrimonio o Unión Convivencial se fijará en $116.000; la Asignación por Adopción subirá a $463.000; y la Asignación por Nacimiento a $77.500.

En tanto, la Asignación por Hijo con Discapacidad se incrementará a $216.500 y la Ayuda Escolar para Hijo con Discapacidad a $180.000. Estos valores podrán ser revisados en futuras reuniones paritarias.

LABORALES

Asimismo, se acordó “continuar con los concursos a planta permanente, sujeto a la antigüedad respectiva, así como al resto de los requisitos establecidos en la normativa vigente”. De igual manera, continuarán los concursos de cargos jerárquicos en las diferentes áreas y las capacitaciones, entre otros ítems definidos.

PARTICIPACIÓN

La Mesa Paritaria estuvo encabezada por la secretaria general del Municipio, María Florencia Ojeda, y el secretario de Hacienda, Jorge Suaid; acompañados por el secretario de Política Institucional, Héctor Torres, y el subsecretario de Hacienda, Fernando Cuhna.

Por el Concejo Deliberante integraron la mesa las concejalas Lilian Cano y Gabriela Gauna, y la secretaria del Legislativo comunal, Shirle Serra.

En tanto que por la AOEM participaron del encuentro el secretario general, Rodolfo Medina; el secretario gremial, Walter Gómez; el secretario de Actas, Miguel Vanderland; el secretario de Finanzas, Carlos Meza; la vocal Mónica Rivarola; y el secretario de Cultura y Capacitación del sindicato, Cristian Sánchez.

También estuvo presente Leticia Liz Radke, subsecretaria de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, como autoridad de aplicación de la Comisión Paritaria Permanente.