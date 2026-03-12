La familia de Loan quiere que el juicio oral se realice en mayo por su cumpleaños

La familia de Loan Peña, el niño de la localidad de 9 de Julio que lleva casi dos años desaparecido, tiene la esperanza de que en el juicio oral obtendrán respuestas concretas sobre el paradero del chico que tenía 5 años cuando fue llevado.

“Nosotros queremos que sea ya, que nos den las respuestas sobre qué pasó. Sería una buena noticia que comience en mayo, en el cumpleaños de Loan”, lanzó la abogada querellante Russo Cornara durante una entrevista con El Litoral a través de su canal de streaming.

Por otra parte insistió en que que los padres del menor José Peña y María Noguera siguen siendo acosados a pesar de que ya fueron investigados.

“Son ellos quienes sufren y la gente sigue atacándolos con esta propaganda nefasta. Ya se hicieron las denuncias por hostigamiento y ahora queremos que se incorporen a la causa”, anunció.

Admitió además que aún no tienen novedades sobre la fecha en que se llevará a cabo el juicio oral anunciado para este año después de la audiencia preliminar celebrada a fines de febrero. “Se dijo que se iba a rever la fecha del 7 de octubre, pero no se confirmó nada. Le aclaramos al tribunal que la querella tiene disponibilidad para empezar en cualquier momento”, planteó.

Dijo además que también solicitaron una reconstrucción de lo ocurrido el día de la desaparición, para analizar inconsistencias en las declaraciones, lo cual consideró “fundamental para obtener respuestas sobre el caso”.

Desaparición



La desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrió cuando tenía 5 años el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio.

Este 8 de mayo el niño que por entonces era alumno del jardín de infantes “Caperucita Roja” estaría cumpliento 7 años.

En cuanto a los testigos, la abogada manifestó que adhieren a los 161 citados por la fiscalía y a los 588 incorporados por lectura.

Además, pidieron que los imputados sean llamados de forma presencial, ya que “no es lo mismo estar con los jueces y con la familia presente, pidiendo la verdad”.

Cabe señalar que hay siete imputados acusados de extraer al niño del campo de su abuela en aquella siesta en que se celebraba la festividad de San Antonio. Se trata de Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel.

Según la causa, “intervinieron de manera coordinada”.

Se le suma la participación de otras 10 personas que figuran como responsables de buscar desviar la investigación.

También están procesados y estarán en el mismo banquillo de los acusados: Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio..