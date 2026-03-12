Incautaron armas de fuego en una investigación por abigeato en Sauce

La denuncia por abigeato de un productor ganadero de Sauce derivó en el allanamiento a un domicilio de la Segunda Sección del Paraje Cañaditas.

Secuestraron tres armas de fuego: dos rifles calibre 22 y una escopeta, ya que los moradores no pudieron justificar la tenencia ni procedencia.

Efectivos de la Policía Rural de Sauce, bajo directivas de la Fiscalía Rural a cargo del Dr. Oscar Cañete, identificron a un sospechoso por el delito.

El ganadero denunció la faena clandestina de una vaquilla de su establecimiento denominado “San Cayetano”,

Tras una inspección por el lugar, los efectivos constataron que la cabeza del animal presentaba un orificio de entrada compatible con un proyectil de arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis del abigeato.