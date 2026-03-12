¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

San Martín fue arrollado por Gimnasia de Comodoro Rivadavia

El Rojinegro cayó como local por 36 puntos en un partido donde no hubo equivalencias.

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 19:48

San Martín no tuvo respuestas y sufrió una de sus peores derrotas como local en su paso por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El elenco correntio cayó por 36 puntos frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia que se llevó la victoria 102 a 66.

El partido que se disputó el miércoles en el Fortín no tuvo equivalencias. El conjunto patagónino sacó una rápida ventaja (ganó el cuarto inicial 31 a 19) y después manejó los tiempos, el juego y el marcador para sellar una cómoda victoria.

Franco Méndez (21 puntos) y Mateo Rearte (11) fueron los principales goleadores en San Martín, mientras que Emiliano Toretta (19) y Martiniano Dato (16), se destacaron en la visita.

Los primeros minutos de partido fueron equilibrados con ambos equipos tomando y acertando en los tiros de tres puntos. Llegado la mitad del cuarto, Gimnasia sacó provecho de imprecisiones del "rojinegro" e impuso su ritmo de juego. Con grandes actuaciones de Anyelo Cisneros y Torreta y con una defensa asfixiante que le permitió seis puntos en tres robos en menos de un minuto, se llevó el cuarto por 31 a 19.

San Martín intentó volver al partido con los recambios, pero los nervios y las malas decisiones le jugaron una mala pasada. La visita aprovechó los vacíos y con buenas ofensivas de Marcos Chacón y Carlos Rivero sacó 25 puntos de diferencia, la máxima del partido hasta ese momento ya que el segundo cuarto finalizó 56 a 31.

La segunda mitad no fue diferente. Los dirigidos por Pablo Favarel no se relajaron, con liderazgo y claridad quebraron el partido y se llevaron su segunda victoria en Corrientes.

San Martín (13-16) se mantiene en el 12º lugar y ahora deberá esperar hasta el sábado 21 de marzo para volver a jugar.

En esa jornada, visitará Corrientes el puntero de la competencia: Ferro Carril Oeste. El cotejo está programado para las 11,30 hs. con televisación por TyC Sports.

Para cerrar marzo, San Martín jugará dos partidos como visitante, frente a los últimos de la temporada. El jueves 16 enfrentará a Racing de Chivilcoy (9-19) y el sábado 18 hará lo propio con Argentino de Junín (6-21).

Por su parte, Gimnasia (18-11), que acumula seis triunfos en hilera, cerró su paso por el NEA con puntaje perfecto. Superó a La Unión de Formosa, Regatas y San Martín para escalar al cuarto lugar de las posiciones.

