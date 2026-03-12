San Martín fue arrollado por Gimnasia de Comodoro Rivadavia

San Martín no tuvo respuestas y sufrió una de sus peores derrotas como local en su paso por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El elenco correntio cayó por 36 puntos frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia que se llevó la victoria 102 a 66.

El partido que se disputó el miércoles en el Fortín no tuvo equivalencias. El conjunto patagónino sacó una rápida ventaja (ganó el cuarto inicial 31 a 19) y después manejó los tiempos, el juego y el marcador para sellar una cómoda victoria.

Franco Méndez (21 puntos) y Mateo Rearte (11) fueron los principales goleadores en San Martín, mientras que Emiliano Toretta (19) y Martiniano Dato (16), se destacaron en la visita.

Los primeros minutos de partido fueron equilibrados con ambos equipos tomando y acertando en los tiros de tres puntos. Llegado la mitad del cuarto, Gimnasia sacó provecho de imprecisiones del "rojinegro" e impuso su ritmo de juego. Con grandes actuaciones de Anyelo Cisneros y Torreta y con una defensa asfixiante que le permitió seis puntos en tres robos en menos de un minuto, se llevó el cuarto por 31 a 19.

San Martín intentó volver al partido con los recambios, pero los nervios y las malas decisiones le jugaron una mala pasada. La visita aprovechó los vacíos y con buenas ofensivas de Marcos Chacón y Carlos Rivero sacó 25 puntos de diferencia, la máxima del partido hasta ese momento ya que el segundo cuarto finalizó 56 a 31.

La segunda mitad no fue diferente. Los dirigidos por Pablo Favarel no se relajaron, con liderazgo y claridad quebraron el partido y se llevaron su segunda victoria en Corrientes.

San Martín (13-16) se mantiene en el 12º lugar y ahora deberá esperar hasta el sábado 21 de marzo para volver a jugar.

En esa jornada, visitará Corrientes el puntero de la competencia: Ferro Carril Oeste. El cotejo está programado para las 11,30 hs. con televisación por TyC Sports.

Para cerrar marzo, San Martín jugará dos partidos como visitante, frente a los últimos de la temporada. El jueves 16 enfrentará a Racing de Chivilcoy (9-19) y el sábado 18 hará lo propio con Argentino de Junín (6-21).

Por su parte, Gimnasia (18-11), que acumula seis triunfos en hilera, cerró su paso por el NEA con puntaje perfecto. Superó a La Unión de Formosa, Regatas y San Martín para escalar al cuarto lugar de las posiciones.