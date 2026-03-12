Arresto domiciliario al acusado de fotografiar bajo la pollera a una menor en Corrientes

Luego de permanecer internado en un instituto psiquiátrico de la Capital correntina, y tras recibir el alta médica, finalmente quedó con prisión domiciliaria el hombre imputado en Paso de los Libres por fotografiar debajo de la pollera a una menor de edad.

La Fiscalía en turno investiga el caso por presuntos delitos relacionados con la “difusión de pornografía infantil”, de acuerdo con una información difundida por el portal Confirmado.com.ar.

El 11 de octubre del 2025, Luciano Garavano fue denunciado en la Comisaría de la Mujer, tras quedar captado por cámaras de seguridad de un comercio céntrico, en el preciso instante en que tomaba fotos a una menor de edad por debajo de su pollera. Las imágenes se viralizaron y generaron un amplio repudio en las redes sociales y la comunidad.



En diciembre del 2025, en una audiencia de coerción, llevada adelante en la Ofiju de Paso de los Libres, y luego de un arduo debate, el juez de Garantías, Daniel Insaurralde, hizo lugar, al pedido de la defensa, ejercida en ese momento por Rodrigo Nenda y otorgó el arresto domiciliario a Luciano Garavano, quien permaneció internado de esa fecha. Ahora, tras el alta, deberá cumplir prisión en una finca, a la espera del avance del proceso judicial.