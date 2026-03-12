Secuestraron mercadería de contrabando por $3 millones en Corrientes

En Monte Caseros, en la zona ribereña al río Uruguay hallaron mercadería de contrabando valuada en más de $3 millones en un operativo concretado por personal de la Prefectura Naval Argentina durante recorridas en prevención de ilícitos por la jurisdicción.



Los elementos detectados en el área costera conocida como La Cruz fueron trasladados y revisados en presencia de testigos, verificándose entre ellos equipos de aire acondicionado, televisores y packs de cerveza, todos sin aval aduanero.



Lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal y por disposición de la Fiscalía Federal interviniente se iniciaron las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, quedando los elementos depositados en sede judicial de Monte Caseros a la espera de una posterior resolución de actuaciones.



Los bultos hallados habían sido abandonados en ese sector y todo indica que los responsables se alejaron ante el arribo de la patrulla de la fuerza federal. Aseguran además que resultaron infructuosos los rastrillajesposteriores para dar con las personas.