Comunicaciones reaccionó y volvió al triunfo

Con una mejor producción en el segundo tiempo, Comunicaciones cortó una racha de tres derrotas consecutivas, volvió al triunfo y prácticamente se aseguró un lugar en los playoffs de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

En su regreso a Mercedes, después de tres partidos, Comunicaciones superó a Salta Basket 95 a 88 y con cuatro partidos por jugar se mantiene entre los doce mejores del grupo.

Tomás Allende con 22 puntos y Franger Pirela con 18 fueron claves en la ofensiva del elenco mercedeño. En la visita Chancellor Hunter, Wilfredo Álvarez y Sahir Abdala fueron sus principales goleadores con 17 puntos cada uno.

Con el triunfo, Comunicaciones escaló al 11º lugar y prácticamente se aseguró un lugar en la Reclasificación cuando le resta jugar cuatro partidos.

En el caso de perder todos sus encuentros, solamente puede ser superado por dos equipos, Independiente de Santiago del Estero (11-18) y Fusión Riojana (10-17).

Hay que tener en cuenta que, en el caso de igualdad de puntos, Comunicaciones tiene ventaja deportiva frente a los dos rivales.

Rivadavia Mendoza (11-18) y Colón de Santa Fe (9-18) solamente puede darle alcance en las ubicaciones, sin embargo contra los dos también tiene ventaja deportiva.

La agenda de Comunicaciones indica que el martes 17 recibirá a Estudiantes de Tucumán y el jueves 19 hará lo propio con Huracán Las Heras.

En tanto que el domingo 22 visitará a Villa San Martín de Resistencia y el viernes 27 será local de Jujuy Basquet.

