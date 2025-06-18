Leandro Paredes, a un paso de Boca: aceptó la oferta y solo resta ejecutar la cláusula

Leandro Paredes está muy cerca de convertirse en el nuevo refuerzo estelar de Boca, tras haber aceptado la propuesta contractual presentada por la dirigencia del club, que encabeza Juan Román Riquelme.

Según supo Noticias Argentinas, el volante campeón del mundo en Qatar 2022 acordó de palabra su vuelta al club de La Ribera, y solo resta que Boca ejecute la cláusula de salida que lo vincula a la Roma, tasada en 3,5 millones de euros, una cifra que la dirigencia considera accesible.

De concretarse la operación, Paredes firmaría un vínculo hasta diciembre de 2028, regresando así a la institución donde debutó en el fútbol profesional y que lo catapultó al fútbol europeo.

Tras 11 años en el exterior, y luego de un largo proceso de conversaciones, Paredes manifestó su voluntad de retornar al club que lo formó. En Boca lo esperan con ilusión, y su posible llegada se percibe como un golpe de efecto en el mercado de pases.

A sus 30 años, el regreso del mediocampista central sería uno de los grandes movimientos de este receso, despertando el entusiasmo de los hinchas xeneizes, que sueñan con verlo otra vez con la camiseta azul y oro.

NA