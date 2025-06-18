Cuenta regresiva para la Regata Corrientes – Empedrado

El próximo sábado 28 de junio, se correrá esta tradicional prueba náutica, que unirá la ciudad de Corrientes y Empedrado. Para dar a conocer todos los detalles de esta 19° edición, en conferencia de prensa el presidente del Yacht Club Corrientes, Christian Coquet, estuvo junto al intendente de Empedrado, José Chemejunto al Jefe de la Prefectura, Prefecto Principal Gustavo Griolio.

La competencia organizada por el Yacht Club Corrientes en conjunto con el Chaco Yacht Club y el apoyo desde la primera edición de la Municipalidad de Empedrado, volverá a tener en juego la Copa Challenger, donde hay un homenaje especial a un navegante de la región, “Ramon “Tole” Arbues” y donde hay cuatro embarcaciones en condiciones de quedarse con la copa. El ganador de la edición anterior, fue el “Clericó”, y podrían ir por la gran copa, para sus vitrinas, el velero “Alfa”, “Omega” y “Cheraá”.

El desafío de buscar las barrancas de Empedrado como destino, vuelve a poner al yachting, al Paraná y a ese mágico lugar como propicio para disfrutar del deporte de la vela. Tendrá como punto de largada, la costanera correntina,el sábado 28 a las 9.30, frente al Yacht Club Corrientes. La veintena de embarcaciones recorrerán los 68 kilometros previstos, en dos categorías: PHRF Club y PHRF Regatas.

Y se prevé la llegada frente al camping municipal, en horas de la tarde, entre las 16 y 17 horas, para ofrecer un espectáculo único, a lo largo del recorrido. Y luego de la llegada de todas las embarcaciones, el Municipio tiene previsto una recepción, donde se hará la entrega de premios, a los diferentes ganadores de las series y categorías y el ganador de la prueba en general, que se llevará la Copa “Arbues”.

La regata cuenta además del apoyo de la Municipalidad de Empedrado, como el de importantes patrocinadores como Helados San José, STAR, Quilmes y Bodega La Iride.

Los participantes ultiman detalles tanto de la embarcación, como de su tripulación para disfrutar de un fin de semana único.