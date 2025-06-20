Regatas perdió el primer punto de la semifinal frente a Instituto

El primer punto de la semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol (2024/25) entre Instituto y Regatas Corrientes quedó en poder del conjunto cordobés que se impuso 77 a 70.

El encuentro que se jugó este viernes en el estadio Ángel Sandrin de la capital cordobesa mostró al local dominante en los últimos dos cuartos cuando Regatas se quedó sin gol y perdió a Charles Thomas por lesión.

El cuarto inicial mostró a Regatas arriba 22 a 20, pero después Instituto ganó el segundo 40 a 37 y el tercero 60 a 53.

En el equipo correntino se destacaron en el goleo Fabián Ramírez Barrios con 16 puntos y el estadounidense Quintin Alexander con 15. Mientras que en Instituto los principales goleadores fueron Bautista Lugarini y el uruguayo Nicola Pomoli con 13 puntos cada uno.

Regatas tuvo un gran arranque ofensivo, pero después mermó su producción y, por momentos, no pudo controlar el ataque cordobés que lastimó con los triples en momentos claves del juego.

El encuentro comenzó con un gran ritmo y con un alto goleo. En el inicio, Gramajo y Thomas comandaron la ofensiva en Regatas que se adelantó 13 a 9.

El local respondió con los ingresos de Negrete y Aaliya para emparejar el marcador, mientras que el ingreso de Alexander le permitió al conjunto correntino retomar el liderazgo (20-22).

La tendencia se mantuvo hasta promediar el segundo cuarto. Instituto endureció su defensa y Regatas sufrió una sequía en el ataque que solamente la rompió con el accionar de Giletto.

Pomoli lideró el ataque cordobés que se escapó por 8 (40 a 32) con dos minutos por jugar.

El regreso de los titulares le permitió a Regatas recuperar la senda anotadora, meter un parcial de 5 a 0 y achicar la brecha (40-37) antes de ir al descanso largo.

En la vuelta al juego, Instituto ajustó la marca y no le dio tiros claros a Regatas. Con un triple de Copello y una conversión de Saiz se alejó por 9 (53 a 44).Al equipo correntino le costó llegar al gol hasta que reapareció Alexander para hacer valer su potencia cerca del aro y dejar el marcador (56 a 53).Allí apareció otra baja en la producción ofensiva de Regatas. Tomó malas decisiones, perdió algunas pelotas y el local estiró la brecha a 7 (60 a 53).La primera mitad del último capítulo fue determinante en el juego. Instituto aumentó la intensidad para marcar y con puntos los tiros de Pomoli y Lugarini se escapó por 13 (71 a 58).En ese momento, Charles Thomas cayó mal y se lesionó el tobillo derecho. El extranjero, con evidente muestras de dolor, fue llevado por sus compañeros directamente al vestuario y ya no volvió al partido.La última reacción del equipo correntino la comandó su capitán, Fabián Ramírez Barrios. El interno anotó 8 puntos seguidos y dejó a su equipo 5 abajo (75 a 70) con todavía tres minutos por jugar.En la recta final, los dos equipos no pudieron definir las ofensivas. Regatas ya no volvió a anotar y Negrete con dos tiros libres aseguró el triunfo de la Gloria.El segundo punto de la semifinal se jugará este domingo, otra vez en el estadio Ángel Sandrin desde las 20 hs.La serie llegará a Corrientes el miércoles 25 cuando en el estadio José Jorge Contte se enfrenten a partir de las 20.35 hs.