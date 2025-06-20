Boca enfrenta al Bayern Múnich en un partido clave por la clasificación

Boca tendrá una prueba durísima este viernes en el Mundial de Clubes cuando se enfrente con el Bayern Múnich de Alemania por la segunda fecha del Grupo C.

El encuentro, que comenzará a las 22, será dirigido por Alireza Faghani, iraní nacionalizado australiano, y se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami. Se podrá ver a través de Telefe, DAZN, Disney + y DSports.

Boca, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, viene de empatar 2-2 ante el Benfica de Portugal en un partidazo en el que comenzó con una ventaja de 2–0 que finalmente no pudo mantener.

El uruguayo Miguel Merentiel y Rodrigo Battaglia habían puesto en ventaja al “Xeneize”, que salió con todo a la cancha, mientras que los argentinos Ángel Di María y Nicolás Otamendi lograron la igualdad para el conjunto portugués.

Para este partido, Russo no podrá contar con el mediocampista español Ander Herrera ni con el defensor Nicolás Figal, quienes fueron expulsados ante el Benfica y además sufrieron cuatro partidos de sanción. Sus lugares serían ocupados por el defensor Lautaro Di Lollo y el mediocampista Tomás Belmonte.

El Bayern Múnich, por su parte, no tuvo piedad y aplastó 10-0 en su primer partido al Auckland City de Nueva Zelanda. Los dirigidos por el belga Vincent Kompany son los grandes candidatos a quedarse con la primera posición del Grupo, aunque no se deberán confiar en un torneo donde los equipos sudamericanos están dando la cara y oponiéndole mucha resistencia a los europeos.

Este encuentro, además, será una especie de revancha para Boca por aquella Copa Intercontinental de 2001 en la que el Bayern Múnich se llevó el triunfo por 1-0 en un partido que estuvo envuelto en polémicas. El único gol llegó a los cuatro minutos del segundo tiempo suplementario, de la mano del ghanés Samuel Kuffour.

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos, ya que en 1925 igualaron 1-1 durante una gira que realizó Boca por Europa, mientras que el restante fue un triunfo del “Xeneize” por 1-0 en la Copa Joan Gamper de 1967.

Por el mismo grupo, este viernes pero desde las 13, e Benfica de Portugal se enfrentará este viernes con el Auckland City de Nueva Zelanda.

El encuentro se jugará en el Inter&Co Stadium de la ciudad de Orlando, con capacidad para 25.500 espectadores.

Si bien los neozelandeses figuran como el equipo más débil del grupo, este Mundial de Clubes demuestra que no hay que subestimar a nadie. Prueba de esto fueron los empates entre los equipos sudamericanos y los europeos y la igualdad de este miércoles entre el Al Hilal de Arabia Saudita y el Real Madrid, uno de los máximos candidatos al título.