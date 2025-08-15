El Club de Regatas Corrientes reanuda sus actividades de forma parcial tras el derrumbe

El Club de Regatas Corrientes anunció que reanudará de manera parcial sus actividades a partir de este sábado. La medida se toma luego del reciente derrumbe del techo de la cancha de básquet de la institución.

En un comunicado, el club detalló que las áreas habilitadas serán el Galpón de Botes, la Marina y los Playones 1 y 2. El sector de playa y parrillas también estará disponible para el uso de los socios. Además, la atención administrativa y el restaurante funcionarán en su horario habitual.

La institución solicitó a los socios y visitantes respetar las zonas y áreas de circulación que estarán delimitadas por motivos de seguridad. Asimismo, recordaron que el acceso al parque Mitre se mantiene restringido para el tránsito vehicular.

El club informó que continuará comunicando a través de sus canales oficiales la reanudación de las demás actividades una vez que las condiciones lo permitan.