El correntino Dylan Bordón fue convocado a la Selección Argentina para la AmeriCup 2025

El entrenador del seleccionado nacional de básquet, Pablo Prigioni, definió la lista de 12 jugadores que representarán a la Argentina en la AmeriCup 2025, que iniciará el 22 de agosto en Managua, Nicaragua. Entre los convocados está el correntino Dylan Bordón, actual base de La Laguna Tenerife de España.

Juventud y experiencia en el plantel

Con un promedio de edad de 24 años, el equipo combina jóvenes promesas y figuras de recorrido internacional. La idea de Prigioni es dar rodaje a jugadores que tendrán su primera experiencia oficial con la camiseta Albiceleste, y al mismo tiempo usar la experiencia de quienes ya saben lo que es jugar este certamen.

Entre los nombres más destacados aparecen José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, quienes integraron el plantel campeón en la AmeriCup 2022, disputada en Recife, Brasil.

El camino de preparación

La concentración comenzó el 23 de julio en Madrid, donde Argentina disputó ocho amistosos frente a seleccionados de España, Italia y Panamá. De los 17 jugadores inicialmente convocados, quedaron afuera Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

El fixture de Argentina

La Selección Argentina integra el Grupo C junto a Nicaragua, Colombia y República Dominicana.

El debut será este viernes 22 de agosto ante los locales desde las 21:40 horas. Luego se medirá ante República Dominicana el domingo 24 (16:10 hs) y cerrará la fase de grupos el lunes 25 contra Colombia (18:40 hs).

Todos los partidos se transmitirán por TyC Sports, DSports y Courtside1891.