Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
CORRIENTES

El Ministrio de Salud brindó charlas de salud sexual y reproductiva a adolescentes

El equipo del Centro de Salud Integral del Adolescente visitó San Carlos y Liebig. En la oportunidad, hizo prevención de ITS y hablaron del embarazo planificado.

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 11:36

El Centro, que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, continúa recorriendo el interior provincial para acercar servicios de salud a jóvenes. Desde la cartera, este martes realizaron atenciones clínicas integrales, ginecológicas y de salud mental, alcanzando a más de 100 adolescentes.

Cuando hablamos de salud sexual, nos referimos a la posibilidad de disfrutar de una vida sexual sin riesgos de ITS ni situaciones de coacción o violencia”, explicó Karina Fernández, coordinadora del Centro. “La salud reproductiva, en cambio, implica que las y los adolescentes puedan planificar un embarazo, decidiendo cuándo y con quién ser padres”, agregó.

Durante los encuentros también se abordaron temas como la anticoncepción, el cuidado personal de las mujeres, y la prevención del consumo problemático de sustancias. Además, se realizaron charlas informativas con una alta participación, incluyendo a docentes y tutores.

Cabe destacar que el equipo del Centro realiza estos operativos con el objetivo de brindar un espacio seguro y de confianza, donde los adolescentes puedan acceder a información, orientación y apoyo para desarrollarse de forma saludable. Las actividades se difunden a través de redes sociales, y la participación es voluntaria.

