Valdés anunció que Corrientes concluirá la obra de la ruta 126 con recursos propios

En la localidad de Sauce, el gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles la inauguración de 43 cuadras de repavimentación, oportunidad en la que anunció que el Gobierno de Corrientes concluirá con recursos propios la obra de la Ruta Provincial N°126, considerada una deuda histórica para la zona.

Durante su discurso, Valdés cuestionó el estado previo de la localidad y las demoras en la obra de la RP 126. “Antes venía a Sauce y decía ‘qué pueblo abandonado’. Esa ruta nos mortifica, era cráter tras cráter y promesas incumplidas”, señaló.

El mandatario recordó que existieron convenios con Nación para avanzar en la pavimentación, pero que no fueron cumplidos. “Nosotros pusimos los 10 millones de dólares que nos correspondían y el Gobierno nacional sigue dando vueltas. Por eso vamos a hacernos cargo de terminar la ruta con Vialidad Provincial”.

Además, confirmó que en los próximos cuatro años se sumarán 50 nuevas cuadras de pavimento en Sauce, garantizando la continuidad del plan de infraestructura urbana que busca integrar los distintos sectores de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Vialidad Provincial, clave en la ejecución de obras

Valdés destacó la fortaleza actual de Vialidad Provincial, que cuenta con cuatro plantas de asfalto. “Con recursos propios podemos ejecutar obras a mitad de precio de lo que se pagaba antes con el sistema privado. El objetivo es llegar también a las localidades más alejadas porque no puede ser que haya correntinos que sigan chapoteando en el barro”, remarcó.

Por su parte, el intendente de Sauce, Carlos Romano, agradeció el respaldo permanente de la Provincia y resaltó que ya se llevan más de 100 cuadras asfaltadas en la localidad. “Este pavimento da soluciones concretas a las demandas de la gente y mejora el bienestar de los vecinos”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Luis Cardoso, subrayó que las obras inauguradas responden a un plan estratégico provincial que permitió instalar una planta de asfalto en Curuzú Cuatiá, agilizando la ejecución en toda la zona. “Es motivo de orgullo porque estas obras mejoran la calidad de vida de la gente”, afirmó.