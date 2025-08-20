Corrientes: intentó robarle la cartera a una mujer y quedó detenido

La Policía de Corrientes informó que en la tarde de este jueves detuvo a un sujeto que intentó sustraer la cartera a una mujer.

En horas de la tarde, efectivos de la Comisaría Octava Urbana fueron alertados por un hecho delictivo ocurrido en inmediaciones de las calles Pirovano e Islas Baleares. Según detallaron, un transeúnte trató de sacarle la cartera a una mujer.

Inmediatamente, los efectivos se dirigieron al lugar, donde identificaron a un joven de 25 años de edad. El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la dependencia policial mencionada, donde se prosiguen los trámites del caso.