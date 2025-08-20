Encontraron huesos humanos calcinados en la casa del asesino serial de Jujuy

El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) confirmó que los restos hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, corresponden a huesos humanos calcinados. El descubrimiento permitirá iniciar la búsqueda de rastros de ADN en las piezas recuperadas y compararlas con la de los hombres desaparecidos.

El trabajo comenzó el lunes cuando el Eaaf llegó a la vivienda de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, a las afueras de San Salvador de Jujuy, para investigar el terreno y la casa que ocupaba el presunto asesino serial.

Como parte del procedimiento, al día siguiente se llevaron a cabo excavaciones planificadas en seis sectores del patio de la casa del acusado, los cuales fueron delimitados por estudios de georadar realizados por personal de Gendarmería Nacional.

Tras la inspección, los forenses identificaron a las pruebas como restos óseos calcinados.

El fiscal Guillermo Beller, a cargo del caso, indicó que tras la categorización se podrá iniciar la búsqueda de ADN en los restos para luego cotejarlas con las muestras entregadas por los familiares de los hombres desaparecidos.

Hasta ahora, sólo se confirmó el asesinato de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, quien había sido visto por última vez con vida el 25 de julio, y de Sergio Alejandro Sosa, de 25, desaparecido desde el 4 de julio.

Resta confirmar si el sospechoso estuvo involucrado también en las desapariciones de Juan José Ponce, Juan Carlos González y Miguel Ángel Quispe.

Jurado, de 36 años, podría estar conectado a estos otros tres casos de hombres en situación de calle que desaparecieron en el último tiempo. Por ese motivo, el fiscal Beller le impuso cuatro meses de prisión preventiva, lo que dejó libre el terreno de su casa para una investigación exhaustiva.

Se presume que Matías Jurado llevaba a sus víctimas a la vivienda para asesinarlas y posteriormente descuartizarlas.

El hombre vivía con un sobrino menor de edad, que ya declaró ante la Justicia de Jujuy y dio detalles sobre las salidas del acusado, que tiene antecedentes penales desde los 17 años por matar a un joven.

Además, dentro de su casa se halló una importante cantidad de herramientas de corte, como sierras y serruchos, varias de las cuales fueron encontradas ocultas entre los muros de la propiedad.

