¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi Lisandro Almirón
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Corrientes: secuestran una moto con pedido de captura desde Buenos Aires

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 12:25

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestró una moto con pedido de secuestro por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Mientras los efectivos realizaban sus recorridas de control vehicular en las calles de la ciudad capital, identificaron a una persona con domicilio en Corrientes que circulaba en una moto marca KTM, modelo Duke 200cc. Al verificar la documentación, constataron que el vehículo provenía de Buenos Aires y que era solicitado por autoridades de esa provincia.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladado a la dependencia jurisdiccional.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD