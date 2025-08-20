Corrientes: secuestran una moto con pedido de captura desde Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestró una moto con pedido de secuestro por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Mientras los efectivos realizaban sus recorridas de control vehicular en las calles de la ciudad capital, identificaron a una persona con domicilio en Corrientes que circulaba en una moto marca KTM, modelo Duke 200cc. Al verificar la documentación, constataron que el vehículo provenía de Buenos Aires y que era solicitado por autoridades de esa provincia.

El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladado a la dependencia jurisdiccional.