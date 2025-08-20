Camau: "El Congreso debe buscar mecanismos para proteger a los sectores más vulnerables"

El senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, sostuvo en Hoja de Ruta que en el Congreso existen condiciones para avanzar con leyes de alto impacto social, como la emergencia en discapacidad o el financiamiento universitario, pese a la resistencia del Ejecutivo. “Estas demandas de la sociedad no son un gasto, hay que atenderlas. El Estado tiene que comprender que si hay que ajustar, hay que hacerlo en otros sectores”, afirmó.

Consultado sobre las posibilidades de lograr acuerdos en el Senado, Espínola respondió: “Seguramente se tendrán los números necesarios para avanzar con esas leyes”. Y remarcó que no se trata de iniciativas electorales, como señala el oficialismo, sino de cuestiones acumuladas en el tiempo: “Llegó un momento en que hay que tomar decisiones desde el Congreso para que el Gobierno se dé cuenta de que debe resolver estos problemas”.

El senador correntino subrayó que el Gobierno “no se sienta a dialogar” y que esa falta de apertura obliga a los legisladores a dar respuestas: “Cuando el Ejecutivo no atiende reclamos urgentes, el Congreso debe buscar mecanismos para proteger a los sectores más vulnerables”.

