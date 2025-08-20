Pesar en la Policía de Corrientes por la muerte de un Suboficial 

La Policía de Corrientes informó este miércoles el pesar por la muerte de un Suboficial de la fuerza provincial.

Se trata del Suboficial Maciel, Miguel Angel, quien falleció por problemas de salud en la madruga de hoy 20 de agosto.

Ante la perdida, la fuerza provincial elevan una oración en honor a esta persona que se caracterizó por su gran servicio a la comunidad.

También, envían las sinceras condolencias a los familiares de quien con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.

