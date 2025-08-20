¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei Eduardo Vischi Anfiteatro Cocomarola
Luto

Pesar en la Policía de Corrientes por la muerte de un Suboficial 

La fuerza provincial informó este miércoles su fallecimiento. 

Por El Litoral

Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 15:37

La Policía de Corrientes informó este miércoles el pesar por la muerte de un Suboficial de la fuerza provincial. 

Se trata del Suboficial Maciel, Miguel Angel, quien falleció por problemas de salud en la madruga de hoy 20 de agosto. 

Ante la perdida, la fuerza provincial elevan una oración en honor a esta persona que se caracterizó por su gran servicio a la comunidad.

También,  envían las sinceras condolencias a los familiares de quien con vasta trayectoria dentro de las filas de la Policía provincial.
 

