La Bersuit cruzó a Javier Milei por la utilización de "Se viene el estallido"

Bersuit Vergarabat cuestionaron a Javier Milei por el uso de su tema "Se viene el estallido" en actos de campaña y aseguraron que les generó “vergüenza ajena”.

En el marco de la celebración por los 25 años de su disco "Hijos del Culo", que será culminará con un show en el microestadio de Ferro, la banda oriunda de Barracas se refirió a la actualidad del país y a la utilización de uno de sus himnos más emblemáticos, banda sonora de la crisis del 2001, por parte del espacio libertario.

"La canción Se viene el estallido se hizo para gente que piensa como él", explicó Carlos “Cóndor” Sbarbati, histórico integrante del grupo, en diálogo con El Destape.

Al ver las imágenes del mandatario cantándola en un acto, el músico fue contundente: "La estaba usando y nos causaba mucha vergüenza ajena", afirmó.

