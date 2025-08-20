Un falso Justin Bieber burló la seguridad de un boliche en Las Vegas

Lo que parecía una sorpresa para los fanáticos en una noche de fiesta en Las Vegas terminó en escándalo. Dylan Desclos, un francés de 29 años conocido por sus imitaciones de Justin Bieber en redes sociales, consiguió engañar a la seguridad y a los organizadores del club XS, ubicado dentro del complejo The Wynn, y se presentó como si fuera el propio astro canadiense.

El episodio ocurrió durante una actuación del DJ residente Gryffin. Desclos llegó acompañado por un supuesto equipo de seguridad y asistentes personales que reforzaron la puesta en escena. El parecido físico, los tatuajes copiados y la vestimenta similar a la del cantante hicieron el resto.

Al verlo, lo dejaron subir a la cabina para interpretar algunos temas, entre ellos el éxito mundial “Sorry”. El público, sorprendido por la inesperada aparición, celebró la presentación creyendo que se trataba del verdadero Bieber. Durante varios minutos, el imitador disfrutó del trato de celebridad.

Firmó autógrafos, se sacó fotos con fanáticos e incluso consumió en el bar del lugar por una suma cercana a los 10 mil dólares. La ilusión se rompió recién al finalizar el show, cuando las autoridades del local corroboraron que no se trataba del intérprete canadiense, sino de un impostor.

La discoteca emitió un comunicado en la revista especializada Consequence en el que confirmó que Desclos fue expulsado del recinto y sancionado con la prohibición de por vida de ingresar a las instalaciones de Wynn. El propio Gryffin, testigo del engaño, relató con humor la experiencia en redes sociales y reconoció que la confusión fue total debido a la oscuridad del lugar y la puesta en escena.

No es la primera vez que Desclos protagoniza una maniobra de este tipo. El año pasado ya había logrado llamar la atención de los medios -e incluso de Hailey Bieber, esposa del cantante- con sus imitaciones. Sin embargo, esta vez su performance cruzó un límite: el engaño en un escenario de renombre internacional.

