Cande Tinelli recibió la peor noticia: “Un tumor maligno que no se puede operar”

Activa en las redes mostrando distintos momentos de su vida cotidiana, entre ellos sus look y tratamientos estéticos, esta vez la it girl Cande Tinelli sintió la necesidad de abrir su corazón y compartir con su comunidad virtual una difícil situación personal que atraviesa.

A través de una foto en la que aparece su perrita llamada Linda, de raza Jack Russell, en tanto le acariciaba la cabecita, Cande Tinelli publicó en instagram un desgarrador mensaje en el que detalló el grave cuadro de salud que atraviesa la mascota.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra Lele, que tiene un tumor maligno que no se puede operar", comenzó entre sus historias a lo que luego compartió: “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos”.

O saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”, agregó la hija de Marcelo Tinelli, quien siempre dejó en claro que es amante de los animales. Horas más tarde la influencer volvió a referirse al tema peor ya agradeciendo los mensajes de apoyo que le mandaron.

EL DE CANDE TINELLI, UN AMOR INCONDICIONAL

Cabe recordar que Cande Tinelli tiene otro perrito en su casa que es el hermano de Linda y se llama Jesús. Y fue a ambos que en varias oportunidades, incluso cuando aún estaba en pareja con Coti Sorokin, mostró como cuida y trata como si fueran hijos llevándolos a pasear y comprandole cosas.

Tras hacer catarsis en las redes sociales la hija del conductor del Bailando acompaña a su perrita en esta dura y triste etapa mientras lee y escucha a todos los que no solo la consuelan sino que, además, le cuentan sus vivencias similares con sus queridos animalitos y este tipo de problemas.

