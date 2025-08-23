Detienen a un carnicero por transportar carne ilegal no apta para consumo

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un carnicero que estaba transportando carne ilegal no apta para consumo en la localidad correntina de Goya.

Efectivos realizaban operativos de control cuando detuvieron la marcha de una Ford Ecosport conducida por un carnicero local que transportaba una gran cantidad de carne fraccionada en distintos cortes, que según el hombre, iba a ser distribuida en carnicerías de la ciudad.

Con la intervención del fiscal y del perito veterinario policial, se determinó que la carne no era apta para el consumo humano, ya que no cumplía con las normativas de transporte ni de faena, habiendo sido obtenida de manera ilegal.

Por este motivo, se procedió a su inmediata desnaturalización.