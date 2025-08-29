Franco Colapinto cerró noveno en Zandvoort y sigue peleado con su Alpine: "Este auto es más raro"

El regreso de la Fórmula 1 después del receso de verano encontró a Franco Colapinto con una destacada actuación en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino logró meterse en el top 10 durante la segunda tanda de entrenamientos, en el marco del Gran Premio de Países Bajos.

Durante la primera práctica libre, el pilarense se ubicó en la 18ª posición, con un tiempo de 1m12s276. Sin embargo, en la segunda salida a pista, Colapinto mostró una evolución clara a bordo de su Alpine y logró una vuelta de 1m10s957, que lo posicionó en el noveno lugar, a un segundo del mejor tiempo.

Las sensaciones de Colapinto

En diálogo con ESPN, el joven de 22 años fue directo en su análisis sobre el auto. "Este auto es más raro... De golpe salgo y tengo el doble de grip y nada, es un poco no entender por qué", afirmó, aunque reconoció que cuando el vehículo tiene agarre “sale una vuelta más fácil y está ahí el tiempo”.

Colapinto remarcó que las curvas lentas son el mayor desafío y que observará la configuración diferente que usó su compañero, Pierre Gasly, con una mayor carga aerodinámica en el alerón trasero. El argentino también apuntó a la falta de previsibilidad del auto, algo que los afectó en la primera práctica libre, pero que lograron mejorar con cambios menores.

De cara al fin de semana, el piloto ve en el clima variable una posible ventaja. "Que el clima sea un poco loco nos da alguna oportunidad. Ojalá que pase algo y elegir bien el momento justo y jugársela un poquito", afirmó.