Córdoba y Pingüinos lideran en el Oficial

El torneo Oficial de primera división en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) quedó con dos punteros al cumplirse la tercera fecha.

Córdoba y Pingüinos quedaron al tope de las posiciones, mientras que Regatas se quedó con el clásico frente a San Martín en los partidos más destacados que tuvo la fecha tres.

En el duelo entre punteros, Pingüinos le ganó con claridad a Juventus 72 a 59 con 20 puntos de Luciano Cárdenas y 17 de Julián Marín. En el Granate, los principales goleadores fueron Thomas Blanco con 13 y Juan Meza con 11.

De esta forma, el equipo de la banda negra se mantuvo en lo más alto y bajó a su rival de ese lugar de privilegio.

Por su parte, Córdoba venció de manera holgada a El Tala 83 a 43. En el primer cuarto, el equipo rojo se impuso 29 a 8 y a partir de allí controló con tranquilidad el partido.

Agustín Tabernero con 17 puntos y Juan González con 15 fueron los goleadores en Córdoba, mientras que en El Tala se destacó Alex Meza con 15.

El clásico de la fecha, quedó en poder de Regatas que superó como visitante a San Martín 94 a 48. El cuarto inicial, con triunfo 31 a 11 para el Fantasma, fue determinante para el desenlace del partido.

Exequiel Lezcano y Viktor Bender con 16 puntos cada uno se destacaron en el ataque regatense, mientras que en el rojinegro el máximo anotador resultó Mateo Rearte con 10.

En tanto que Alvear consiguió su primera victoria en el certamen al superar como visitante a Sportivo Corrientes por 76 a 60. En el ganador, José Rolnik con 25 puntos y Tobías Cabral con 15 fueron sus máximos exponentes en el ataque. Agustín Bernachea con 18 puntos y Mario Pannunzio con 15 lo fueron en Sportivo.

Además, Colón alcanzó su segunda victoria en el certamen al ganarle como visitante a Malvinas 1536 Viviendas por 70 a 48 con 19 puntos de Thiago Romero y Hércules no tuvo mayores inconvenientes en triunfar de forma contundente a Don Bosco por 101 a 70 con 19 puntos de Luca D´Ascenzo.

Así se ubican

Cumplidas tres fechas, las posiciones en el certamen Oficial de primera división quedaron de esta forma: Córdoba y Pingüinos 6 puntos, Colón, Hércules, Juventus y Regatas 5, Alvear, Don Bosco, El Tala y San Martín 4, Sportivo y 1.536 Viviendas 3.

Lo que viene

La cuarta fecha contempla estos partidos: Don Bosco vs. Sportivo, Pingüinos vs. Hércules, Córdoba vs. San Martín, Colón vs. Juventus, Alvear vs. El Tala y Regatas vs. 1536 Viviendas.