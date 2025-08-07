Sportivo y Lipton protagonizan el partido destacado del viernes

Con seis encuentros, se pondrá en marcha este viernes la sexta fecha, penúltima, de la etapa Definición del torneo Oficial de Primera A en la Liga Correntina de Fútbol.

El encuentro destacado de la jornada es el que protagonizarán Sportivo y Lipton, en un duelo directo en la lucha por llega a los cuartos de final.

Sportivo está octavo con 30 puntos, mientras que Lipton se ubica séptimo con 31. Un triunfo del conjunto azul lo depositará automáticamente en la próxima instancia.

Otro choque importante, con el objetivo de meterse en la definición del campeonato, será el que protagonizarán Sacachispas (30) y Huracán (26).

El tricolor pierde en un eventual desempate con Lipton, en tanto que el azulgrana tiene como única opción ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar.

Por su parte, Ferroviario buscará la victoria frente a Independiente que le permita escapar definitivamente de la Promoción.

En tanto que Empedrado intentará sellar su clasificación frente a Mburucuyá. Además jugarán Mandiyú y Curupay jugarán contra los descendidos Soberanía e Invico, respectivamente.

La fecha se completará el sábado con dos cotejos: Boca Unidos - Talleres y Cambá Cuá - Libertad.

Programación

El programa de partidos para este fin de semana es el siguiente:

Viernes

Cancha de Ferroviario: 14.00 Independiente vs. Ferroviario y 16.00 Mandiyú vs. Soberanía.

Cancha de Sportivo: 14.00 Sportivo vs. Lipton y 16.00 Empedrado vs. Mburucuyá.

Cancha de Lipton: 14.00 Sacachispas vs. Huracán y 16.00 Curupay vs. Invico.

Sábado 9

Cancha de Boca Unidos: 13.30 Boca Unidos vs. Talleres y 15.30 Cambá Cuá vs. Llibertad.

Así se ubican

Cuando restan dos fechas para concluir la fase Definición del Oficial de Primera A, las posiciones están de esta manera: Mandiyú 51 puntos, Curupay 48, Independiente 37, Cambá Cuá 35, Boca Unidos 34, Empedrado 33, Lipton 31, Sportivo y Sacachispas 30, Huracán 26, Mburucuyá 20, Ferroviario 18, Talleres 15, Libertad 14, Soberanía 3 e Invico 1.

Una vez que concluya esta instancia, los ochos primeros jugarán los cuartos de final. Ya están clasificados: Mandiyú, Curupay e Independiente.

Soberanía e Invico perderán la categoría, mientras que los que se ubiquen en los puestos 13 y 14 jugarán la Promoción.