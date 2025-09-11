Corrientes sumó cinco medallas en las primeras jornadas de los Jadar

La delegación de Corrientes tuvo un buen arranque en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo (Jadar) - Rosario 2025.

Durante las jornadas iniciales, Corrientes subió el podio en cinco oportunidades. Leonardo Godoy logró dos medallas de oro en ecuestre, la plata llegó en el boxeo con Brisa Oviedo, Irina Zibelman y Celia Rodríguez consiguieron bronce en remo, lo mismo que Agustina Rodríguez en judo.

Godoy, en adiestramiento, fue medalla de oro en la modalidad Big Tour y oro en Medium Tour.

El montecasereño reside en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se desempeña como jinete en Haras La Sagisciana, dedicado al adiestramiento de caballos lusitano.

Entrena en las pistas del Haras bajo la supervisión técnica de César Lopardo Grana y Antonio Díaz Porra.

Desde sus inicios en esta disciplina, a mediados de 2018, ya obtuvo varios torneos de relevancia y un Nacional en su especialidad.

La única medalla de plata hasta el momento la dio el boxeo con Brisa Oviedo en la categoría hasta 51 kilos. El oro fue para Tatiana Flores de Buenos Aires.

Por su parte, Zibelman y Rodríguez, se colgaron la medalla de bronce en remo. La dupla correntina obtuvo el tercer puesto en la modalidad doble par senior femenino en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, que comenzaron el martes pasado en la Provincia de Santa Fe.

La Laguna Setúbal recibió a remeros de distintas provincias, que ajustaron sus botes en busca de los primeros puestos.

En ese marco, Irina Zibelman y Celia Rodríguez lograron posicionarse en tercer lugar con un tiempo de 3 minutos 46 segundos.La prueba fue ganada por las representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Carmela Molina y Catalina De Andrea).En tanto que Irina Zibelman quedó sexta en el Single femenino, la misma ubicación que logró Tomás Romero quedó sexto en Single masculino.En la final peso ligero, single femenino, Celia Rodríguez finalizó en el quinto lugar.En el doble par masculino, Alejandro Gómez y Enzo Luján quedaron en el cuarto lugar.

En tanto, Agustina Rodríguez logró el tercer puesto en la categoría hasta 63 kilos. La medalla de oro fue para Agustina De Lucía de Santa Fe y la presea de plata quedó para Iara Figueroa de Río Negro.Los Juegos Jadar, que en su primera edición se realizarán hasta el 14 de septiembre, son el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, y se disputarán cada cuatro años.Es el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después vendrán los Sudamericanos y posteriormente, en 2027, los Panamericanos de Lima.En Rosario se disputarán 58 disciplinas, 41 olímpicas y 11 paralímpicas. Participarán más de 2.500 atletas convencionales y adaptados.