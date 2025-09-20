Mandiyú y Cambá Cuá definirán la próxima semana si juegan el Regional

El torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025/26 se pondrá en marcha en octubre y la incertidumbre reina sobre la participación de los equipos correntinos.

El Deportivo Mandiyú, campeón del Provincial y del Oficial capitalino, tomará una decisión la próxima semana, en una situación similar está Cambá Cuá, sub campeón en el principal certamen de la capital provincial.

El tema presupuesto aqueja a las entidades deportivas y por eso, pese a que ganaron el derecho para estar en el Regional todavía no dieron el visto bueno al Consejo Federal.

“Mantendremos algunas reuniones y veremos que apoyo tenemos, incluso del Gobierno, para encarar con pretensiones el Regional”, manifestaron desde Mandiyú.

“Todavía no definimos”, dijeron en Cambá Cuá frente a la consulta de El Litoral.

Adelanto

“No vamos a ver más esa enorme cantidad de clubes que participan habitualmente debido al costo y porque muchos clubes se dieron cuenta que no es un torneo para todos”, sostuvo Pablo Alonso, presidente de la Liga Correntina y de la Federación Correntina de Fútbol.

Además, dijo que “hay clubes que tienen una actividad más social y deportiva local, y hay otros que sí están preparados para dar un salto en lo profesional".

“No sirve tener 10 o 15 equipos cuando por ahí nadie llega. Hay que ver bien estratégicamente que le conviene al fútbol de Corrientes”, manifestó.

“Este campeonato de tantos equipos, tiene que empezar a bajar un poco. Y aquellos equipos que verdaderamente tienen el objetivo de dar el salto al profesionalismo en lo deportivo que lo hagan y los otros que sigan en los niveles que tienen que competir”, agregó el dirigente.

Licencias

Pablo Alonso confirmó que ningún equipo de la Liga Correntina solicitó formalmente una licencia (invitación por parte del Consejo Federal) para poder participar del torneo Regional, que tiene previsto su inicio el 19 de octubre.

Hasta el momento, son cuatro las licencias que el Consejo otorgó a la provincia de Corrientes de acuerdo a la publicación que realizó el portal Ascenso del Interior.

Madariaga de Paso de los Libres y Defensores de San Roque fueron los primeros en ser informados sobre la aceptación de sus pedidos por parte del Consejo.

Además, también recibieron las licencias, dos equipos de Goya: Huracán y la joven entidad denominada Sportivo Surubí.

Entre las bajas que fueron confirmadas por los dirigentes, en notas periodísticas, están las de Central Goya, Comunicaciones de Mercedes y Victoria de Curuzú Cuatiá.

