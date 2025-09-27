Humberto Krujoski remontó y terminó noveno en Paraná

El correntino Humberto Krujoski tuvo una gran remontada en Paraná y finalizó noveno en la primera final de la novena fecha del Turismo Carretera 2000.

Un problema en la suspensión de su Renault no le permitió clasificar y así tuvo que largar la carrera desde el puesto 16, solamente por delante de Lautaro Domínguez.

La primera final del fin de semana fue para el local Franco Riva (Chevrolet) que se impuso de punta a punta. El piloto del CMG Racing, su propio equipo, clasificó 2º pero largó desde la “pole” por el sistema de recargos que tiene la categoría para los 8 primeros del campeonato.

El podio del sábado lo completaron Braian Quevedo (Honda Civic) y Facundo Ardusso (Honda Civic). En tanto que Agustín Canapino, puntero del torneo, terminó en el sexto lugar.

Krujoski, que corrió con 40 kg. de lastre, largó desde el fondo y desde los primeros metros mostró la intención de ir hacia adelante.

Luego de superar varios autos, entabló una lucha con Juan Antonio Sandin y su compañero de equipo Valentín Yankelevich por el décimo puesto.

El piloto correntino presionó y Sandin cometió un error que casi provoca un toque entre los autos. Krujoski se rehizo y lo pudo superar.

Después también dio cuenta de Yankelevich para apoderarse del décimo lugar.

El correntino fue por más y logró superar, después de un par de vueltas, a Julián Martínez.

La bandera a cuadros llegó y Krujoski no pudo seguir avanzando en el clasificador.

La segunda final de la novena fecha del Turismo Carretera 2000 en Paraná se disputará este domingo a las 11:30, con un recorrido de 20 vueltas o un tiempo máximo de 30 minutos. Krujoski largará desde la novena ubicación pero solamente con 20 kg. de lastre.