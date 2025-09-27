Recuperaron en Quilmes la máquina que fue robada en la Municipalidad de Mercedes

La Justicia recuperó en la localidad bonaerense de Quilmes, Buenos Aires una máquina que había desaparecido de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Mercedes. El operativo forma parte de una causa en la que se investiga el robo de bienes municipales, en donde dos ex funcionarios de la localidad se encuentran detenidos.

El procedimiento en Buenos Aires fue ejecutado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes que logró secuestrar la maquinaria en un local proveedor del rubro y demorar preventivamente a su responsable.

Además del secuestro del equipo, se incautaron teléfonos celulares y documentos relevantes para la causa. Todo quedó a disposición del fiscal interviniente.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantía de Mercedes, a solicitud de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Casarrubia, en el marco de una causa que investiga presuntos delitos contra el patrimonio del Estado municipal.

Cabe recordar que este viernes ya se allanó los domicilios de los detenidos, Eduardo “Nano” Gómez, exsecretario de Obras Públicas, y Mario Casal, exdirector del mismo área en Mercedes. Ambos habían sido previamente separados de sus cargos mediante un sumario administrativo ordenado por la intendenta en funciones, Juana Gauto.

La causa cobró notoriedad luego de las declaraciones del intendente electo, Víctor Cemborain, quien denunció públicamente la desaparición y presunta venta de maquinaria municipal, asegurando contar con pruebas. Además, lo calificó como "robo y venta" de patrimonio.

Cemborain, aseveró que varias máquinas municipales "se las robaron y las vendieron". Aunque no precisó de qué maquinarias se trata, indicó que son equipos "muy importantes" y de un valor monetario "muy alto"

La ciudad correntina de Mercedes es escenario de una intensa investigación judicial por la desaparición de una trituradora de piedra, propiedad del municipio.

La investigación ya fue apodada popularmente como el caso “Alí Babá”, y se estima que podría haber hasta 40 personas involucradas.

El avance de las diligencias judiciales refuerza las líneas investigativas y continúa el trabajo para determinar el destino de otros bienes municipales presuntamente sustraídos.