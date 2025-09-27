Tristeza por Thiago Medina y la durísima noticia que anunció su hermana: "Está postrado"

Thiago Medina se encuentra en una situación durísima de salud y en donde su propia familia afirmó que necesitan de un milagro. Con sus pulmones comprometidos, el joven a sus 22 años continúa internado en terapia intensiva y su cuadro es crítico.

Habiendo pasado por dos operaciones en menos de una semana, si bien los médicos lograron avanzar los problemas que tiene, ahora solo depende que tenga una evolución, algo que hasta el momento no pasó y eso genera preocupación.

En el marco de una entrevista que Camila Deniz, hermana de Thiago, dio en Cortá por Lozano, contó lo mal que está Medina. A la espera de que pueda reponerse, sostuvo que su cuadro es grave y la tristeza que siente cuando lo va a ver.

“Lo fui a ver, tiene un brillo, que le decía a Dani que se nota. Está postrado, no nos ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo”, relató Deniz, destacando que, pese al mal momento que vive el ex hermanito, escucha a su familia.

El delicado momento que vive Thiago Medina

Por recomendación de los médicos y para estar más cerca de él, entre diferentes familiares se turnan para ir a verlo y hablarle. Mantener un contacto verbal con él, sobre todo en la situación que vive, hoy pasa a ser fundamental.

“Nos estamos turnando porque él en este momento nos tiene que escuchar y salir adelante”, sostuvo Camila, quien pese a que intentan mostrarse fuerte, reveló que tiene sus momentos de debilidad y en donde atraviesa crisis de llanto.

Tal cual vienen revelando los familiares de Thiago, su situación es día a día. A medida que el joven vaya mostrando o no signos de evolución, ya sea no tener fiebre o alguna otra señal, los médicos evaluarán cuál será el próximo paso que darán.

Fuente: Paparazzi.