La Justicia suspendió las elecciones en el Colegio de Abogados de Corrientes

El Juzgado de Ejecución Tributaria de Corrientes resolvió suspender este sábado de forma parcial el proceso electoral en el Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial.

La decisión se tomó a raíz de una medida cautelar presentada por los abogados Ricardo Manuel Villar y Pablo Oscar Karachun, integrantes de la lista “Compromiso y Participación”.

La presentación judicial cuestionó la validez del padrón definitivo y las condiciones impuestas por el reglamento electoral, que exigía estar al día con las cuotas institucionales al 31 de octubre de 2024 para poder votar o avalar candidaturas. Según los demandantes, estas restricciones afectaban el derecho a participar de un sector de la matrícula.

Qué se resolvió:

El juez decidió hacer lugar de manera parcial a la medida cautelar solicitada y ordenó:

Interrumpir las elecciones en curso.

Anular el padrón definitivo vigente.

Confeccionar un nuevo padrón sin exigir el pago de cuotas al 31/10/2024 ni avales obligatorios.

Incorporar representantes de todas las listas en la elaboración de los padrones.

La resolución fue dictada con habilitación de días y horas inhábiles, lo que marca la urgencia de la medida. Además, se aclaró que el fallo no define aún el fondo del amparo, el cual seguirá en trámite.

Con esta decisión, el proceso electoral queda suspendido hasta que se cumplan las condiciones fijadas por el tribunal.

La resolución generó reacciones. Juan Manuel Bobadilla, candidato a presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, expresó su desacuerdo con la medida judicial a través de un comunicado público, donde llamó a sus colegas a “seguir trabajando unidos” y manifestó que están “manos a la obra para levantar la medida”.

"Estimados colegas y amigos. Lamentablemente, otra vez, un par de personas se dedicaron a tratar de tirar por tierra todo nuestro trabajo. Pero no lo van a lograr. Les pido que sigamos unidos y con más fuerza que nunca. También que llenemos las redes con nuestros candidatos. Queremos votar y estamos listos. Ya estamos manos a la obra para levantar la medida", expresó Bobadilla.

