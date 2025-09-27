Yanina Latorre reveló un dato desolador de Rufina Cabré y su vida con la China: "Triste y"

La China Suárez viene de estar en boca de todos luego de su breve paso por Argentina y su repentina partida a Turquía. Junto a Mauro Icardi nuevamente, la actriz se fue con su hija Rufina Cabré, con quien apareció ayer en las redes sociales.

Particularmente en su cuenta de Instagram, la China reapareció y no lo hizo sola, sino que con la especial compañía de su pequeña. La niña le había hecho un pedido, hasta algo enternecedor, y que tenía que ver con que su mamá no subiera más videos en el feed de sus redes para no recibir burlas.

Empero, María Eugenia, queriendo darle una enorme lección de amor propio, se mostró junto a ella. Y si bien es cierto que pudo haberlo resuelto de una forma privada, las críticas no tardaron en aparecer, entre ellas las de Yanina Latorre.

La panelista de LAM se mostró en su cuenta de X y con una crítica contundente. Acusando a la China de ser una persona que se “victimiza”, obviamente que su opinión también despertó un profundo debate por el cruce que tuvieron hace unos días.

YANINA LATORRE APUNTÓ OTRA VEZ CONTRA LA CHINA SUÁREZ

“A ver, el hate está mal…la cancelación también, pero este video ¿Es necesario? ¿Exponer así a la niña? Si no le importa para qué lo explica? Después dice que no es mediática”, comenzó lanzando Yanina, muy picante.

Preguntando desde un lugar de madre, Latorre alzó la voz y se hizo sentir fuerte en el mundo de las redes sociales: “¿No puede tener una conversación con su hija sin grabarla? Se victimiza a la nena se la ve triste. Después se queja de los medios”.

En un nuevo capítulo que se da entre ellas, en esta ocasión y por ahora, la China decidió llamarse al silencio. Muchos fanáticos de la actriz salieron al cruce contra la panelista de LAM por meterse en un tema de Suárez y su hija.

Fuente: Paparazzi.