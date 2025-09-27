Por el enojo de una mujer descubren un "kiosco" de venta de estupefacientes

El enojo de una joven mujer de 25 años con su pareja derivó en el secuestro de droga fraccionada para la venta en un hecho ocurrido alrededor de las 9 de este sábado en el barrio 157 Viviendas del barrio Pirayuí, de la Capital correntina, tras lo cual fue detenido un hombre de 43 años.

Según se informó, personal de la Dirección Policía Rural y Ecológica de Capital se desplazaba por calle Cuba cuando un hombre con un bebé en brazos pedía ayuda, al asegurar que había discutido con su pareja.

Al detenerse a verificar lo que pasaba, de. Posteriormente los agentes ingresaron a la propiedad en presencia de testigos.



Durante el operativo, se encontraron dos escondites con marihuana: una media de vestir con marihuana en el patio de la vivienda y una bolsa amarilla con cogollos de la misma droga en un pasillo. La sustancia fue sometida a un test, que dio positivo para cannabis, con un peso total de 134,83 gramos.



El trabajo de campo estuvo a cargo de los efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía. Intervino en el caso y realizó las pericias correspondientes. Como resultado y en base a directivas de la Justicia Federal, la pareja fue demorada.