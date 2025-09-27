Tras un rechazo del STJ cuatro policías van a juicio oral por allanamiento ilegal

El Superior Tribunal de Justicia resolvió por unanimidad rechazar un planteo de nulidad formulado por el Ministerio Público Fiscal de Paso de los Libres y dejar firme la causa en la cual cuatro policías de esa ciudad están imputados en "abuso funcional agravada por el medio de comisión violencia y amenazas, en concurso real".



En sus argumentos, la Fiscal Noelia Lena sostuvo que “no se describió adecuadamente el accionar ilícito de los imputados”, sin embargo para el máximo tribunal "no existe fundamento concreto para que se proceda a la nulidad”, por lo que ordenó que “la causa siga en el estado procesal en que se encuentra”, según detalló el periodista local Ignacio Villanueva.



El hecho ocurrió en febrero del 2020 en un episodio policial que se inició en la costanera libreña, continuó en una vivienda de calle Yatay al 1500 de Paso de los Libres y finalizó en la Comisaría Primera de esta ciudad.



Los hermanos Orlando Armando Alves Rubín y Ramón Alberto Rubín, fueron acusados de resistencia a la autoridad, siendo allanado su domicilio de manera ilegal, y privados ilegítimamente de sus libertades, para luego ser sometidos a abuso policial.

La causa que lleva cinco años tuvo una nueva vuelta de rosca en las últimas horas a partir de que el Superior Tribunal de Justicia, rechazara un planteo realizado por la Fiscalía.



El representante legal de los hermanos Alves Rubín, Rodrigo Olivera Mansilla, había objetado el planteo de la funcionaria judicial, al sostener que "los hechos llevados a juicio fueron probados, y que los delitos que se les imputa a los acusados, son claros, precisos y circunstanciados”.

Además alegó que la Cámara de Apelaciones de Mercedes, en septiembre del 2024, confirmó los procesamientos de los policías implicados por los delitos de “allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad con abuso funcional agravada por el medio de comisión (violencia y amenazas) en concurso real”.

Ahora, el STJ de manera unánime rechazó el recurso elevado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los acusados, entendiendo que “no existe del recurso interpuesto, fundamento concreto para que se proceda a la nulidad, requerida por la defensa” y añaden los magistrados “si bien puede existir una mejor descripción del hecho no significa que afecte de nulidad, por lo que la causa deberá continuar en el estado procesal en que se encuentra”.

Esto significa que el siguiente paso será fijar la fecha de debate, ya que las pruebas fueron ofrecidas.



Los uniformados imputados por los supuestos delitos son Julio Gómez, Gonzalo Salemi, Walter Solan y Jorge García.