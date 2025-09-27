Estudiantes correntinos ganaron el regional de ajedrez ante cinco provincias

El ajedrez regional tiene nuevos dueños y son correntinos. El colegio San Gabriel de Monte Caseros se coronó campeón del Campeonato Regional Centro Litoral de Ajedrez, tras una campaña impecable que lo mantuvo invicto durante las siete rondas de competencia. Con un total de 71 puntos, el equipo superó por tres unidades a sus rivales más cercanos frente a representativos de cinco provincias como Córdoba, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

El segundo lugar fue compartido por la delegación santafesina y la Escuela Nuestra Señora de Itatí de Bella Vista, ambas con 68 puntos, en un final ajustado por el escoltazgo.

Los ajedrecistas

Los artífices de este histórico logro fueron Genaro Falcón Margalot en el primer tablero, Santino Pérez en el segundo, Juliana Astorga, capitana del equipo, en el tercero y Camila Velasco en el cuarto tablero. La solidez de este cuarteto quedó reflejada en una campaña que incluyó la victoria en todos sus matches y apenas dos empates.

La actuación del San Gabriel fue brillante y también proyecta a Monte Caseros como un referente regional en el ajedrez escolar. El triunfo representa un orgullo para toda la comunidad, que ya prepara un homenaje para recibir a sus campeones.

“Este campeonato marca un antes y un después para nosotros, porque demuestra que en Corrientes también podemos ser protagonistas a nivel regional”, destacaron desde la institución.

Con esta consagración, el colegio correntino reafirma el crecimiento del ajedrez en la provincia y abre camino para futuras generaciones que sueñan con seguir la huella de este equipo que ya hizo historia.