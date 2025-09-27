Curuzú Cuatiá: 15 mil palomas mensajeras serán liberadas y volarán por todo el país

Curuzú Cuatiá se prepara para vivir un acontecimiento sin precedente por la Segunda Edición 2025 de la carrera nacional suelta de palomas, organizada por la Asociación Argentina Colombófila. El evento tendrá lugar este domingo desde las 7, en el Campo de Deporte “Ramallo” de la Guarnición Ejército de esa localidad, donde se dará inicio a la suelta simultánea de más de 15.000 palomas mensajeras.

Las palomas reciben entrenamiento

Las aves, entrenadas especialmente para la competencia, alzarán vuelo de manera sincronizada para emprender el retorno a sus palomares distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.

El Ejército Argentino anunció que abrirá las puertas del predio para que la ciudadanía pueda ser parte de esta experiencia

“La idea es que las familias se acerquen, disfruten de un espectáculo visual único y gratuito, y conozcan más sobre esta disciplina centenaria”, señalaron desde la organización.

Un espectáculo que se repite cada año

La suelta no solo representa un atractivo visual y cultural, sino que también refuerza el prestigio de Curuzú Cuatiá como un punto de largada estratégico en el circuito nacional de colombofilia.

Este deporte, que combina tradición, disciplina y pasión, convierte a la ciudad del centro-sur correntino en un escenario privilegiado donde el cielo se tiñe de alas en movimiento.