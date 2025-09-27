¿Se cancela? Inesperada polémica en el casamiento de Tini Stoessel y de Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan el próximo 20 de diciembre, según confirmó Paula Varela en Intrusos. Obviamente que esta noticia resonó fuerte en el mundo de la farándula, en donde los fanáticos de ambos estallaron de emoción.

Sin embargo, como toda noticia tan relevante, los detalles, o mejor, dicho, la letra chica, no tardaron en salir a la luz. Uno de los rumores más fuertes y hasta polémicos, es que se habló de un contrato prenupcial que se haría previo a la boda.

Sobre este tema en particular, Karina Iavícoli indagó y se puso en contacto con el papá de Tini, Alejandro Stoessel. El mismo productor le negó que esto sea posible, entre otras cosas, porque sus fortunas ya están hechas y ocurrió antes que estuvieran juntos.

“Se hablaba de un contrato prenupcial pero el papá de Tini me lo desmintió rotundamente. Me dijo que no es así porque todo es de acá para adelante. La fortuna que tienen ella y De Paul, la generaron antes”, aseguró la panelista.

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL PLANEAN SU BODA

No obstante, en cuanto a lo que es su casamiento, hay una cuestión legal de fondo importante y que involucra más a Stoessel que a de Paul. Con el plan de la mudanza a Miami, de forma definitiva, además de para moverse con otras libertades a nivel laboral, es que darán este enorme paso.

“Me confirman que se casarían el 20 de diciembre porque decidieron que se van a ir vivir a Miami y ella necesita esto para poder trabajar allá y moverse de manera legal. Lo que me dicen es que lo van a comunicar más cercano a la fecha”, expuso Varela.

En lo que será una fiesta para el recuerdo, se prevé un total de 300 invitados y el lugar del casamiento sería en el El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, en donde, entre otras famosas, se casó Nicole Neumann con Manu Urcera.

Fuente: Paparazzi.