Benjamín Traverso logró la cuarta ubicación en La Plata

En una jornada complicada por la lluvia, Benjamín Traverso logró el cuarto puesto en el inicio de los playoffs de la Fórmula 3 Metropolitana.

El piloto esquinse mostró sus condiciones para el manejo en una pista complicada por al agua y la suciedad en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde se disputó la primera fina de la octava fecha.

Agustín Fulini se llevó el triunfo en la Final 1. El oriundo de Concepción del Uruguay, que compite con el MAF Racing, largó desde la 8ª colocación y en el cierre de la primera vuelta ya estaba ubicado en el cuarto puesto de la competencia.

Tras en el relanzamiento, ya en la última vuelta de la carrera, Fulini aprovechó la succión para superar a Nicolás Karalis y de esta forma tomar la punta hasta la bandera a cuadros. Cristián Galeano y Karalis completaron el podio. En tanto que el goyano Iván Vilas finalizó en el décimo séptimo lugar.

La final de este sábado fue una prueba para los pilotos de la Fórmula 3 Metropolitana. Debido al agua en la pista de dieron dos vueltas previas.

En el primer giro con velocidad, Bautista Álvarez, que largó en punta, se pasó en el curvon y casi de inmediato Malek Fara realizó un trompo.

Nicolás Karalis heredó la punta y Traverso quedó segundo. El esquinense intentó sobrepasarlo pero su auto no pudo mantener el ritmo del líder.

En la reanudación, en el giro 6 por un despiste, Fulini se la jugó en el curvón, superó a Karalis y Galeano. En la maniobra, Traverso bajó a la cuarta posición.

La segunda final del fin de semana será este domingo desde las 11.05.