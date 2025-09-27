¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

palomas mensajeras ajedrez Peregrinación Juvenil a Itatí
Confirmado por Defensa Civil

Peregrinación juvenil: atajo aún habilitado y gran flujo por el acceso a Itatí

La 46° Peregrinación Juvenil del NEA a Itatí se realiza con lluvias persistentes. Desde Defensa Civil confirmaron a El Litoral que hasta el momento el camino por Ramada Paso se encuentra habilitado.

Por El Litoral

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 19:11
Cacho Monzón

La 46° Peregrinación Juvenil del NEA hacia la Basílica de Itatí se desarrolla este año bajo condiciones climáticas adversas. Quienes partieron temprano por la mañana cruzan actualmente uno de los atajos por ruta 89, desde Ramada Paso. Defensa Civil confirmó a El Litoral, que este camino continúa abierto. 

Sin embargo, debido al barro acumulado en este camino de tierra, muchos optan por continuar por ruta 12 para luego acceder a Itatí por la ruta 20. 

Bruno Lovinson, de Defensa Civil de Corrientes, explicó a El Litoral: “Todavía está transitable, pero mucha gente ya está dando la vuelta por la 20”. 

Consultado sobre posibles inconvenientes más allá de las inclemencias climáticas, Lovinson afirmó que “por el momento no, mucha lluvia pero tranquilo”.

Cacho Monzón

Recomendaciones a peregrinos que partieron por la tarde

Miles de jóvenes recorren el camino para agradecer, honrar o cumplir promesas, mientras la lluvia acompaña gran parte del trayecto. Se estima que los peregrinos provenientes de Corrientes capital, que constituyen las delegaciones más numerosas, comenzarán a cruzar en horas de la madrugada. Ante esto, se recomienda tomar la ruta 20 como acceso principal para evitar inconvenientes por el estado de los caminos de tierra.

La organización del evento y los equipos de seguridad mantienen la atención sobre las condiciones del tiempo y las rutas, garantizando que los jóvenes puedan cumplir con su recorrido de manera segura y ordenada, a pesar de la lluvia que acompaña la histórica peregrinación.

 

