Alerta amarilla por fuertes tormentas en Corrientes

Las precipitaciones en Corrientes tuvieron protagonismo el fin de semana pasado, cuando se produjeron tormentas con abundante granizo y vientos fuertes. La misma advertencia se repite para este sábado, cuando se prevé alerta amarilla por tormentas y precipitaciones con un 70% de probabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la advertencia amarilla para este sábado en toda la provincia. Las ráfagas de vientos podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, considerados peligrosos en esta zona del país, ya que los valores normales llegan hasta los 20 kilómetros por hora.

La advertencia rige en toda la provincia.

Sobre la alerta amarilla

La alerta amarilla emitida por el ente nacional señala que “el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”.

Además, agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.