Nace barrio Marriot

Con la inauguración y habilitación del Hotel Marriott, sobre la base de lo ocurrido con la puesta en funcionamiento del Hotel de Turismo, en la década de 1950, podemos decir que en la zona sur de la ciudad nace un nuevo barrio.

Veamos, yo nací en 1933 y me criaron y pase mi adolescencia en la casona de Plácido Martinez y Tucumán, domicilio de mis Padres, Samuel y Alicia y mis tres hermanos mayores, y la calle Tucuman era prácticamente el límite de la ciudad hacia el Sur.

Más allá era el barrio de los negros, San Luis, Entre Ríos, Misiones era zona casi prohibida para nosotros, y hacia los otros puntos cardinales, los límites antaño eran 3 de Abril, España y Plácido Mártinez.

El Colegio Nacional, era un avance extralímites.

Al construirse la Costanera, el límite era, en los hechos, la Punta San Sebastian, frente a mi domicilio. Hablar de Punta Ñaro, ya era lejos.

Pero se construye el Hotel de Turimo, sobre la calle Entre Ríos y todo cambia...

En esa 3/4 de manzana, que hoy luce orgullosa gallardos edificios de departamentos, no habia nada. Pero enfrente se construyó el hotel y todo comenzó a cambiar.

Ya el aborrecido barrio de los negros, paso a ser el orgulloso barrio Cambá Cuá.

Ahora ocurrirá lo mismo, y se presenta el orgulloso y fastuoso Hotel Marriott en los terrenos que eran del Ferrocarril Urquiza, que puestos a remate son adquiridos por el exitoso empresario Jorge Chamas, que los adquiere, con visión de futuro, y que sus descendientes, hijos y nietos llevan adelante, y ya podemos ver además de la torre del hotel, otras dos que avanzan rápidamente, y en un futuro no muy lejano, veremos urbanizada toda la zona.

Mientras, destaquemos que los inversores que están llevando este emprendimiento adelanté, vieron en Corrientes el lugar ideal para instalar un nuevo eslabón de la cadena Marriott que tiene dos hoteles en nuestro país, en la Ciudad de Buenos Aires y otro en el Gran Buenos Aires, Ezeiza.

Destaquemos que este es el primero en el interior y sobre una construcción nueva.

Éxito. Será también el éxito de Corrientes.