Tramo final del juicio a un remisero por el abuso sexual a un joven con Síndrome de Down

El juicio oral contra un remisero de Empedrado acusado de abuso sexual a un joven de 25 años con Síndrome de Down está en su tramo final.

El abogado querellante, Guillermo Rojas Busellato, informó que el martes 30 se conocerá la sentencia después de que el imputado declare ante el Tribunal de Juicio N° 2, que está integrado por los jueces Elizabeth Azcona, Facundo Esquivel y Ariel Azcona.



Durante el juicio, se presentaron varios testigos que aportaron información sobre los graves hechos denunciados el 22 de diciembre de 2023.

Según el querellante, el remisero de 38 años fue denunciado por la familia del joven después de que notaran cambios en su conducta durante los viajes a Corrientes para asistir a un instituto especial.



El joven padece Síndrome de Down y retraso madurativo, lo que le dificulta hablar y comunicarse, por lo que no había podido contar el calvario que pasaba. Sin embargo, la familia comenzó a sospechar después de que el remisero regresó a realizar los viajes y el joven volvió a mostrar alteraciones de conducta.

La situación se agravó cuando, después de uno de esos traslados, el joven llegó a su casa media hora más tarde de lo esperado, lo que llevó a sus padres a llevarlo a un médico de confianza que constató los abusos.



El juicio está en su recta final y se espera que el fiscal Osvaldo Ojeda y la defensa realicen sus descargos y solicitudes de pena.

La querella anticipó que pedirá 14 años de prisión para el remisero.

Después de escuchar las declaraciones, los jueces decidirán si el remisero es responsable penalmente de los hechos y se dará a conocer la sentencia en una audiencia final.



Una vez que se de esta instancia, los jueces, después de tomarse un receso, decidirán si le cabe o no la responsabilidad penal al remisero en las graves acusaciones por la que está imputado.

Los años de condena se sabrán recién en una audiencia final que se anunciará en la ocasión, donde además se leerán los argumentos del fallo.

