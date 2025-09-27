Incautaron estupefacientes y elementos denunciados como sustraídos

Luego de sendos allanamientos en viviendas del barrio Molina Punta, recuperaron varios elementos denunciados como sustraídos y además incautaron cocaína.

El primer procedimiento lo llevó a cabo en un domicilio ubicado por calle Pasionarias, donde se procedió a la demora de dos jóvenes mayores de edad, como así también el secuestro de dos tubos de gas de 10 kilogramos, vinculados con la causa que se investiga.

Otro de los operativos se realizó en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Josefina Conté y Los Tulipanes, donde la policía realizó un allanamiento y secuestró varios elementos de dudosa procedencia.

Entre los objetos incautados se encuentran dos pavas eléctricas, alargues de cable reforzado, cajas de herramientas, cinco teléfonos celulares, un aire acondicionado y un equipo de música.

Además, durante el procedimiento, se encontró sustancias blanquecinas envueltas en un envoltorio de nailon, que resultaron ser cocaína con un peso total de 44 gramos. La Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado colaboró en el procedimiento y realizó el test orientativo correspondiente.El propietario del inmueble, un hombre mayor de edad, fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia junto con otros dos demorados y los elementos secuestrados.Todos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para llevar a cabo las diligencias de rigor. La investigación continúa para determinar el origen de los elementos robados y la sustancia ilícita.Se trató de un trabajo desplegado por personal de la Comisaria 17° Urbana con la colaboración de los efectivos de las divisiones Policía de Alto Riesgo (P.A.R.) y de Canes.