Murió el exdiputado provincial Héctor “Tito” López

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes comunicó con profundo pesar el fallecimiento del diputado (MC) Héctor “Tito” López, quien integró la Legislatura provincial durante el período 2011 – 2023.

Desde la institución destacaron que su paso por el Parlamento dejó “un gran respeto y admiración” entre sus pares, fruto de su trabajo incansable y sus oportunas intervenciones en los debates.

Héctor “Tito” López nació en la ciudad de Goya, donde desarrolló gran parte de su trayectoria política. Fue un referente cercano a la comunidad y ocupó distintas funciones públicas antes de acceder a una banca en la Legislatura.

Durante tres períodos consecutivos como diputado provincial, se caracterizó por su activa participación en comisiones y por promover iniciativas vinculadas al desarrollo productivo, la educación y la justicia social.

Además de su rol legislativo, López era recordado por su compromiso con las instituciones locales y el contacto permanente con los vecinos de su ciudad natal.

Despedida en Goya

Los restos del dirigente son velados en la empresa Previsora de Goya, sala Ángelus, hasta las 17:15, y posteriormente serán inhumados en el Cementerio La Soledad.

La Cámara y la comunidad política de Corrientes acompañan a familiares y amigos en este difícil momento, deseando que descanse en paz.