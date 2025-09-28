Deportivo Riestra se impuso de visitante ante River

Una vez más, River pierde fácil en la marca en la zona de peligro. La derrota ante Riestra no fue la excepción y lo pagó caro. Los errores que hace unos días lo condujeron a la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras, reaparecieron en los dos tantos de la visita que, más que por mérito, fueron por fallos en el local.

El primero llegó tamprano. Riestra se hizo grande desde el córner a los 11 minutos del primer tiempo y, por la cabeza de Antony Alonso, abrió el marcador en el Monumental. Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta, junto a otros tres jugadores más, no pudieron ganar de arriba y se quedaron mirando la desventaja. Si bien lo empató antes de la media hora gracias Giuliano Galoppo, la pelota parada es, sin dudas, un karma que atormenta al Millonario.

Como de costumbre, el conjunto millonario expuso varios errores que provocaron más silbidos en Núñez. Cuando la pelota salió disparada desde el banderín, el uruguayo tuvo la libertad de tomar impulso, sin ninguna marca que se lo impidiera, algo que provocó la ira de Marcelo Gallardo. Con cinco en el área, llegó bien para saltar y convertir el 1-0, mientras Martínez Quarta y Borja le hacían sombra pero ninguno lo agarraba.

Por otro lado, Franco Armani dudó entre salir o quedarse y no llegó a atrapar la pelota: se quedó a mitad de camino, sin entender los movimientos de sus compañeros, y también fue responsable del primer golpe en Núñez.

El desentendimiento grupal en el juego aéreo aportó para la desventaja, otra vez. En los últimos partidos, River sufrió por lo mismo en cinco, sacando a Riestra, de los últimos 14 encuentros post Mundial de Clubes:

Vitor Roque (Palmeiras, 2da jugada)

Cléver Ferreira (Atlético Tucumán)

Gustavo Gómez (Palmeiras)

Núñez (Estudiantes)

Ronaldo Martínez (Platense, 2da jugada)

Gracias a Nacho Arce, el arquero malevo y una de las figuras, River no logró imponerse. Esto lo aprovechó Riestra, que también identificó las debilidades en la defensa. Con el resultado 1-1, Pedro Martínez dejó mal parado a Fabricio Bustos, quien no tuvo suerte, le picó mal la pelota y se la dejó servida para el remate al segundo palo. 2-1 y a guardar.

El Muñeco no se escondió y tuvo una reacción genuina en la desventaja. Sorpresa y decepción por la actuación del defensor y un enojo que promete llegar lejos.

