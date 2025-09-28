Tenistas correntinos se presentan en Antofagasta

El Challenger de Antofagasta, oficialmente Dove Men+Care Challenger Antofagasta cuenta con presencia de tenistas correntinos: Lautaro Midón, Ignacio Monzón (foto) y Carlos María Zárte.

El certamen es de categoría Challenger 75 que se disputa desde 2023 en la ciudad ubicada en el Norte de Chile. Se juega sobre polvo de ladrillo, al aire libre y forma parte del circuito sudamericano impulsado en la región.

Midón (256 en el ránking de la ATP) ingresó en forma directa al cuadro principal y espera por un jugador surgido de la clasificación para su cruce de primera ronda.

El jugador de 21 años viene de hacer segunda ronda en el Challenger de Villa María y primera en el Challenger de Buenos Aires.

Por su parte, el ascendente Carlos María Zárate (904) venció este domingo, en la primera ronda de la clasificación a su compatriota Guido Justo (404) por 6-4, 1-6 y 7-6 (1). El tenista correntino de 20 años se llevó la victoria después de 2 horas y 41 minutos de juego.

Zárate mostró carácter en el set decisivo. Cedió su saque en un extenso séptimo game y quedó abajo 3-4. Recuperó el servicio en el décimo con el marcador en 0. En el undécimo levantó dos puntos de quiebre, se adelantó 6 a 5 y después fue contundente en el tie break para ganarlo 7 a 1.

Por el pase al cuadro principal, este lunes, “Cali” se medirá frente a Santiago De la Fuente (654).

Zárate consiguió en Villa María disputar su primer cuadro principal en un certamen de categoría challenger.

En tano que, después de 2 horas y 22 minutos, Ignacio Monzón (743) eliminó en la primera ronda de la clasificación al local Ignacio Berrera Otarola (1294) por 6-2, 4-6 y 6-4.

En el set decisivo, los dos tenistas tuvieron problemas para mantener sus saques. Monzón quebró en el décimo game y se llevó la victoria.

Este lunes, por la segunda ronda de la clasificación y por un lugar en el cuadro principal, el correntino de 27 años jugará contra Juan Bautista Torres (415).